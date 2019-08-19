Суд в Тольятти отправил в колонию француза за взятку полиции

Учитель французского Гурван Легаль получил десять месяцев колонии общего режима

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Тольятти Автозаводский районный суд приговорил гражданина Франции Гурвана Легаля к десяти месяцам колонии общего режима. Суд признал его виновным в попытке дать взятку полицейскому патрулю весной 2019 года. Об этом рассказал адвокат Легаля Владимир Усанов.

Прокуратура просила приговорить француза к году лишения свободы. Защита считает, что Легаль невиновен и приговор обжалует.

Француза задержали 21 марта 2019 года. Его остановил полицейский патруль. Проверка документов показала, что у него временная регистрация только в Москве. На него решили составить протокол за нарушение режима пребывания в России. В патрульной машине Легаль предложил полицейскому 15 тысяч рублей, чтобы его отпустили без протокола. Патрульный от взятки отказался и задержал иностранца. 23 марта его арестовали по обвинению в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Усанов заявил, что полицейские должны были предупредить Легаля о незаконности передачи взятки, но они разговаривали с ним без переводчика и он их не понял.

Легаль в последние 12 лет часто приезжал в Россию, в Самарской области его знали как репетитора и преподавателя французского. Региональные СМИ сообщали, что он открыл онлайн-школу и агентство переводчиков французского языка French Teachers, а также открывал агрегатор региональных новостей www.samara-news.com.