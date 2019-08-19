Поиск

Суд в Тольятти отправил в колонию француза за взятку полиции

Учитель французского Гурван Легаль получил десять месяцев колонии общего режима

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Тольятти Автозаводский районный суд приговорил гражданина Франции Гурвана Легаля к десяти месяцам колонии общего режима. Суд признал его виновным в попытке дать взятку полицейскому патрулю весной 2019 года. Об этом рассказал адвокат Легаля Владимир Усанов.

Прокуратура просила приговорить француза к году лишения свободы. Защита считает, что Легаль невиновен и приговор обжалует.

Француза задержали 21 марта 2019 года. Его остановил полицейский патруль. Проверка документов показала, что у него временная регистрация только в Москве. На него решили составить протокол за нарушение режима пребывания в России. В патрульной машине Легаль предложил полицейскому 15 тысяч рублей, чтобы его отпустили без протокола. Патрульный от взятки отказался и задержал иностранца. 23 марта его арестовали по обвинению в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Усанов заявил, что полицейские должны были предупредить Легаля о незаконности передачи взятки, но они разговаривали с ним без переводчика и он их не понял.

Легаль в последние 12 лет часто приезжал в Россию, в Самарской области его знали как репетитора и преподавателя французского. Региональные СМИ сообщали, что он открыл онлайн-школу и агентство переводчиков французского языка French Teachers, а также открывал агрегатор региональных новостей www.samara-news.com.

Франция МВД Гурван Легаль Тольятти

Новости

Суд вернул административное дело Яшина полиции для устранения недостатков

Суд вернул административное дело Яшина полиции для устранения недостатков

Володин рассказал о методичках, которые дипломаты раздавали протестующим в Москве

Володин рассказал о методичках, которые дипломаты раздавали протестующим в Москве

В Балашихе загорелся химический завод

Швейцарские истребители сопроводили до своей границы самолет делегации Путина

Оператор въехавшего в ограждение автобуса в Перми не допускал серьезных нарушений

Оператор въехавшего в ограждение автобуса в Перми не допускал серьезных нарушений

На Урале загорелся цех по переработке пороха

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Суд 6 сентября рассмотрит вопрос об УДО Мамаева и Кокорина

Дума создала комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела России

Дума создала комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела России

Депутаты отложили обсуждение "фейков" в топе "Яндекса" до октября

Депутаты отложили обсуждение "фейков" в топе "Яндекса" до октября

Глава "Транснефти" попросил передать компании контроль над пунктами сдачи нефти в трубопроводы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');