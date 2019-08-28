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Сын экс-судьи на Урале получил 7,5 года за передачу отцу 14 млн руб. взятки

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Суд в Свердловской области вынес приговор сыну бывшего судьи Арбитражного суда региона, который передавал отцу взятку от коммерсантов в 14 млн рублей. Его приговорили к 7,5 года в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В сообщении говорится, что экс-судья Олег Гаврюшин в 2018 году хотел получить взятку за вынесения решения в пользу истца по одному из своих дел. Для этого он привлек сына в качестве посредника. Последний был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.

Следствие также отмечает, что расследование уголовного дела в отношении Олега Гаврюшина завершено, материалы направлены в суд. Фигуранту предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

СКР Свердловская область Олег Гаврюшин

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