Сельского депутата на Кубани заподозрили в контрабанде боеприпасов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае на сельского депутата Тверского поселения Апшеронского района завели два уголовных дела о контрабанде боеприпасов за рубеж. Об этом сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР.

Следствие считает, что в феврале и марта 2019 года он трижды по почте отсылал за границу корпуса магазинов ручного пулемета Калашникова, указывая в почтовом листе ложную информацию. Его посылки перехватили сотрудники таможни в Москве.