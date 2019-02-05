Экс-депутат из Анапы осужден за убийство своего крестного отца

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Анапе вынес приговор бывшему депутату городского совета Анапы Александру Журавелю, обвиняемому в убийстве и незаконном обороте оружия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края во вторник.

"Приморский районный суд Новороссийска признал Журавель виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение огнестрельного оружия, боеприпасов) и назначил подсудимому наказание по совокупности в виде 8,5 лет колонии строгого режима", - сказал сотрудник пресс-службы.

Согласно материалам обвинения, в мае 2018 года в ходе поездки в район станицы Раевская под Новороссийском Журавель поссорился со своим крестным отцом. В пылу выяснения отношений подсудимый достал пистолет и не менее шести раз выстрелил в оппонента.

От полученных ранений 57-летний мужчина скончался. Стрелявший скрылся с места преступления, но вскоре был задержан и арестован.

Газовый пистолет "ИЖ-79-8" с глушителем, переделанный под стрельбу боевыми патронами 9 мм, Журавель ранее приобрел у неустановленного лица. Оружие он почти постоянно носил при себе.

Ранее сообщалось, что Журавель трижды избирался депутатом муниципального совета. В разные годы был членом комитета по финансам и бюджету, муниципальной собственности, социально-экономическому развитию, предпринимательству и торговле. Входил в комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства, ЖКХ, промышленности, транспорта, энергетики и связи, секретарем комитета по вопросам правопорядка, делам казачества и ветеранов.

Также Журавель являлся учредителем или возглавлял несколько общественных организаций - Центр славянской культуры в Анапе, спортивный клуб "Спартанец", анапскую федерацию "Кудо".