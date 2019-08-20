В Совфеде прокомментировали испытание новой ракеты США

Испытания новой крылатой ракеты говорят о нарушении американцами договора о РСМД до выхода из него

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Испытания США новой крылатой ракеты говорят о нарушении американцами договора о РСМД до выхода из него, размещение этих систем станет прямой военной угрозой для России со всеми вытекающими последствиями, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Нынешние испытания - ещё одно подтверждение прямого нарушения Договора американской стороной в период его действия, так как за время с 2 по 19 августа было невозможно провести исследовательские разработки, которые "не ведут к производству и испытаниям", - сказал Косачев журналистам во вторник.

"И где бы в дальнейшем эти системы не были размещены американцами - в Азии или в Европе, они будут достигать территории нашей страны и в силу этого представлять для нашей страны непосредственную военную угрозу. Со всеми вытекающими из этого последствиями для стран, на территории которых будет размешаться американское оружие, и для самих США", - отметил он.

Так Косачев прокомментировал сообщения СМИ о том, что США провели испытание крылатой ракеты, характеристики которой нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам сенатора, в 1987 году тогдашние СССР и США договорились не только не производить и не размещать, но и не испытывать новые ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования (при этом договор не запрещал проведение исследовательских работ, которые не ведут к производству и проведению летных испытаний запрещенных систем).

Испытания, о которых сообщается, показывают, что "производство, очевидно, было, и это главное нарушение", считает Косачев.

"Что ещё и ещё раз подтверждает - США разрушили Договор не потому, что его нарушила Россия (мы этого не делали), а потому что он мешал американцам выйти на финишный этап в достижении мифической и маниакальной цели достижения одностороннего и исключительного военного превосходства", - считает сенатор.

Что касается последствий дальнейшего размещения этих систем, то в них не будет "никакой политики, а чисто военное планирование в законных интересах обеспечения нашей обороноспособности и национальной безопасности", отметил Косачев.

Пентагон провел испытание новой крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передал в понедельник телеканал CNN.

По его данным, испытание проведено в воскресенье у западного побережья США.

"Министерство обороны осуществило летное испытание крылатой ракеты наземного базирования с неядерной боеголовкой в воскресенье у западного побережья США. В настоящий момент мы оцениваем результаты испытания", - сообщила телеканалу подполковник вооруженных сил США Карла Глисон.

По данным CNN, ракета была запущена с острова Сан-Николас в Тихом океане около берега Калифорнии.

В Пентагоне отметили, что ракета стартовала с "наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета".

В то же время в Пентагоне подчеркнули, что ракета была спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок.

Также в Минобороны заявили, что результаты испытаний внесут вклад в развитие США ракет средней дальности.

В свою очередь издание Defense News отметило, что речь идет о первом испытании ракеты подобного класса после выхода США из ДРСМД.

Также в понедельник Пентагон обнародовал видеозапись старта этой ракеты с мобильной установки на побережье острова Сан-Николас.

2 августа США официально вышли из ДРСМД. Вашингтон винит в этом РФ, которая, по его мнению, не соблюдала договор. В России считают такие обвинения безосновательными.