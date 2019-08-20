Что случилось этой ночью: вторник, 20 августа

Блокировка карт при зачислении подозрительных средств, инцидент с самолетом "Победы" в Гюмри, заявление Нетаньяху о "происшествии с хлебом" в киевском аэропорту

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Банки обсудят возможность блокировать карты при зачислении на них подозрительных средств. Как рассказал "Ъ", "до подтверждения легитимности транзакции" карта получателя может быть заблокирована на два дня, при наличии заявления в полицию - до 30 дней.

- Пентагон рассказал детали о запущенной накануне крылатой ракете. Запущенная накануне крылатая ракета оказалась разновидностью крылатой ракеты "Томагавк" для поражения наземных целей. По мнению Совета Федерации, испытания новой крылатой ракеты говорят о нарушении американцами договора о РСМД до выхода из него.

- Самолет "Победы" получил повреждения хвостовой части во время посадки в Армении. В Комитете гражданской авиации страны сообщили, что Boeing российской авиакомпании совершил жесткую посадку, однако "Победа" опровергла данную информацию. Никто из пассажиров не пострадал, все 173 человека смогли эвакуироваться самостоятельно.

- Нетаньяху обратил в шутку инцидент с хлебом в киевском аэропорту, назвав его способом "привлечь внимание". По его словам, его визит на Украину для подписания договора о зоне свободной торговле мог не получить такого освещения в СМИ, если бы не "происшествие с хлебом".

- Депутаты Рижской думы избрали нового мэра. Им стал Олег Буров, исполнявший обязанности главы города после отстранения от должности Нила Ушакова.