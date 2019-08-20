"Ъ" узнал о идее банков блокировать карты при зачислении подозрительных средств

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Ассоциация банков России (АБР) планирует обсудить на заседании 27 августа возможность блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на вице-президента АБР Алексея Войлукова.

Мера поможет бороться с мошенническим выводом средств со счетов клиентов банков, отметил источник газеты.

Таким образом кредитные организации смогут приостанавливать "использование клиентом-получателем электронного средства платежа" до подтверждения операции отправителем. Сейчас же это возможно только в момент списания, и лишившийся денег клиент для возврата средств может воспользоваться задержкой между зачислением средств и их снятием в банкомате.

Банки смогут блокировать карты на срок два дня "до подтверждения легитимности транзакции", отмечает газета. При обращении в полицию время блокировки карты получателя средств вырастет до 30 дней.

Эксперты по кибербезопасности, с которыми общался "Ъ", ставят под сомнение такой длительный срок блокировки средств и предлагают сравнить этот срок с реальным временем расследования подобных дел.