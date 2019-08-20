Новый саратовский аэропорт "Гагарин" принял первый регулярный рейс

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый регулярный рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта во вторник.

Полет выполнялся на самолете Boeing 737-800. Рейс был отправлен из аэропорта "Внуково". На борту 177 пассажиров, уточнил собеседник агентства.

Аэропорт "Гагарин" построен в районе села Сабуровка примерно в 30 км от Саратова. Терминальный комплекс площадью 23 тыс. кв. м и пропускной способностью 1 млн пассажиров в год возведен на деньги холдинга "Аэропорты регионов", его инвестиции составили 7,7 млрд руб., сообщается на сайте "Гагарина". Создание аэродрома, в том числе взлетно-посадочной полосы длиной 3 км, финансировало государство (заказчик строительства - Росавиация), на это было выделено 7,2 млрд руб. Еще 2,4 млрд руб. потратила Саратовская область на подъездную дорогу, электросети, газо- и водопровод.

Старый аэропорт Саратова "Центральный", который находится в черте города, был открыт в 1931 году, принадлежит предпринимателю Аркадию Евстафьеву. В 2018 году принял 426 тыс. пассажиров.

Ранее сообщалось, что деятельность аэропорта будет прекращена после открытия "Гагарина": все рейсы будут переведены в "Гагарин" с 08:00 по Москве 20 августа.