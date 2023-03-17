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Саратовская область получит 1,5 млрд рублей на развитие территории бывшего аэропорта

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила выделение Саратовской области инфраструктурного кредита на сумму 1 449,918 млн рублей, сообщил в Telegram председатель областной думы Михаил Исаеве.

Эти деньги пойдут на строительство магистральных инженерных сетей при комплексном развитии территории бывшего аэропорта "Центральный" в Саратове. Речь идет о магистральных сетях водоснабжения, водоотведения, подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, технологическом присоединении к электрическим сетям.

Проект планировки территории бывшего аэропорта Саратова был утвержден в апреле 2022 года. На территории площадью 220 га планируется строительство нового микрорайона "Аэропорт".

В июне 2022 года о начале комплексной застройки территории бывшего аэропорта "Саратов Центральный" с привлечением федерального целевого кредита сообщал Роман Бусаргин, занимавший тогда пост врио губернатора (в настоящее время - глава региона). По его словам, регион рассчитывал получить федеральный целевой кредит объемом порядка 1,5 млрд рублей в 2022 году.

Расположенный в городской черте старый аэропорт Саратова был закрыт в 2019 году после ввода нового примерно в 30 км от города. Новый саратовский аэропорт "Гагарин" находится под управлением УК "Аэропорты регионов".

Саратов Аэропорт Центральный Роман Бусаргин Михаил Исаев Гагарин
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