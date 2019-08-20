Поиск

Аксенов сообщил об обысках на "Крымавтотрансе"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Следственные действия с выемкой документов прошли в понедельник в офисе республиканского ГУП "Крымавтотранс" (Симферополь), сообщил журналистам во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.

По его мнению, группа людей, связанных с предприятием, организовала в регионе работу нелегальных перевозчиков.

В июле Аксенов попросил проверить работу всех автостанций Крыма и оборудовать их камерами видеонаблюдения. 6 августа стало известно о смене директора "Крымавтотранса". Подведомственное министерству транспорта Крыма предприятие возглавил Юрий Рыжкин, который до этого работал заместителем гендиректора по работе с органами власти ФГУП "Крымская железная дорога".

"Крымавтотранс" объединяет более 60 автовокзалов и автостанций на полуострове.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", чистый убыток ГУП в прошлом году составил более 304 млн рублей против чистого убытка примерно в 205 млн рублей в 2017 году, выручка в 2018 году была 981,8 млн рублей (в 2017 году - 623,6 млн рублей).

Крым Крымавтотранс Сергей Аксенов

Новости

В РФ зарегистрировали препарат для лечения спинальной мышечной атрофии

В МИД РФ назвали добровольной передачу данных со станций мониторинга радиации

В МИД РФ назвали добровольной передачу данных со станций мониторинга радиации

Замглавы ПФР Иванов освобожден от должности в связи утратой доверия

Замглавы ПФР Иванов освобожден от должности в связи утратой доверия
Взрыв на полигоне под Архангельском

Власти Архангельской области закупят более тысячи фильтрующих противогазов

Взрыв на полигоне под Архангельском

Четыре станции мониторинга радиации в России перестали передавать данные в Вену

На Дальнем Востоке оказался подтопленным 61 населенный пункт

На Дальнем Востоке оказался подтопленным 61 населенный пункт

Второй украинский моряк умер от отравления метиловым спиртом у берегов Тамани

Массовое отравление маслом в Поволжье

Чиновники отчитались об изъятии всего кустарного масла после отравления в Ульяновске

Чиновники отчитались об изъятии всего кустарного масла после отравления в Ульяновске

Минтруд РФ счел незаконным штрафовать работников за курение

Суд в Ульяновске отклонил иск прокуратуры о блокировке приложений маркетплейса iHerb

Суд в Ульяновске отклонил иск прокуратуры о блокировке приложений маркетплейса iHerb
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');