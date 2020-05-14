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ФСБ задержала бывшего руководителя "Крымавтотранса" по подозрению в растрате

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Бывший руководитель ГУП "Крымавтотранс" (Симферополь, подведомственное министерству транспорта Крыма предприятие) стал фигурантом уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила пресс-служба УФСБ России по республике Крым и Севастополю.

Как отмечается в сообщении, директор "Крымавтотранса" с сентября 2018 по июль 2019 года, используя свое должностное положение, незаконно выплатил себе и топ-менеджерам завышенные премии. Глава предприятия скрыл от министерства транспорта Крыма сведения о фактическом неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии ГУП.

По данным УФСБ, речь идет о растрате в 5 млн рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Эта статья предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Фигурант задержан.

"Крымавтотранс" объединяет 62 автовокзала и автостанции в республике Крым.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", чистый убыток ГУП в 2018 году составил более 304 млн рублей против чистого убытка примерно в 205 млн рублей в 2017 году. Выручка в 2018 году была 981,8 млн рублей (в 2017 году - 623,6 млн рублей).

Крым Крымавтотранс ФСБ

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