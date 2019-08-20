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Робот FEDOR возьмет с собой на МКС вязаную игрушку Марусю

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Андроидный робот FEDOR, который в четверг отправится на Международную космическую станцию (МКС) с космодрома Байконур, будет иметь индикатор невесомости - вязаную игрушку, сообщил пресс-секретарь "Роскосмоса" Владимир Устименко.

"Кто сказал, что Skybot летит в гордом одиночестве? Знакомьтесь: Маруся, просто Маша. Им будет о чем поговорить во время пуска и полtта. Для технарей: индикатор невесомости, она первая традиционно на себе ощутит новое состояние", - написал Устименко в фейсбуке. К сообщению он прикрепил фотографию игрушки. Это связаный из белой, черной и серой шерсти маленький космонавт.

В РоссииПолет робота FEDOR к МКС застрахуют почти за 345 млн рублейПолет робота FEDOR к МКС застрахуют почти за 345 млн рублейЧитать подробнее

По многолетней традиции все отправляющиеся в космос экипажи берут с собой индикатор невесомости, обычно это игрушка, которую космонавты берут из дома. При выходе корабля из атмосферы она всплывает в воздухе, показывая космонавтам и астронавтам, что они поднялись за пределы границы притяжения Земли.

В четверг утром ракета-носитель (РН) "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблём "Союз МС-14" должна стартовать с 31-й площадки космодрома Байконур. Это первый полет пилотируемого корабля на такой ракете, поэтому людей на борту не будет. "Роскосмос" принял решение отправить на МКС андроидного робота FEDOR, получившего позывной Skybot F-850.

Корабль полетит к МКС по двухсуточной схеме и должен пристыковаться к станции в субботу, 24 августа. Робот пробудет на станции 10 дней. Планируется, что его могут задействовать в сферах, где использование ручного труда затруднительно или опасно. В будущем андроида планируется наделить элементами искусственного интеллекта. Полет робота застрахован на 4,4 млрд рублей.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 1 августа доложил президенту РФ , что робот в первом полете будет проходить обучение и выступать в качестве аватара человека. Он напомнил, что Фёдор - это аббревиатура (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research).

Он сообщил, что робот будет работать в режиме полного копирования действий космонавта: сначала с борта МКС, а затем им можно будет управлять непосредственно из Центра управления полетами на Земле.

МКС FEDOR

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