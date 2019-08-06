Полет робота FEDOR к МКС застрахуют почти за 345 млн рублей

Испытание робота FEDOR на базе НПО "Андроидная техника". Архивное фото Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Пул страховщиков застрахует полет ракеты-носителя "Союз-2-1а" с кораблем "Союз МС-14" к МКС, который состоится 22 августа. Участниками коллективной заявки, которая выиграла конкурс на страхование рисков, являются "СОГАЗ", "Согласие", "Ингосстрах" и "Мегарусс-Д". Это следует из информации по итогам рассмотрения заявок на сайте госзакупок.

Вторым претендентом на страхование рисков выступала СК "АльфаСтрахование", она не прошла отбор.

Премия победителей тендера составит 344,8 млн рублей. Они застрахуют запуск ракеты-носителя "Союз-2-1а", сборочно-защитный блок и транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14", его запуск и стыковку с МКС. На борту корабля полетит антропоморфный робот FEDOR, получивший позывной Skybot F-850.

Общая страховая сумма составляет 4,4 млрд рублей.

Ранее робот был доставлен на космодром для подготовки к полету на МКС. Робот пробудет на станции около 10 дней в качестве помощника экипажу. Предполагается, что роботы в космосе будут проводить со временем опасные для человека работы, в том числе при освоении дальнего космоса.

Как сообщалось ранее, запуск в марте транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-12" с экипажем на борту и его стыковку с МКС также застраховали четыре страховые компании: "СОГАЗ", "Ингосстрах", "Согласие" и "Мегарусс-Д". Тогда премия по договору составила 260 млн рублей.