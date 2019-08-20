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Каждый второй россиянин заявил, что через 20 лет в стране лучше не станет

Большая часть граждан также не рискует строить планы на ближайшие несколько лет в нынешней ситуации в стране

Каждый второй россиянин заявил, что через 20 лет в стране лучше не станет
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Почти треть россиян (30%) уверены, что через 20 лет положение дел в экономике и в финансовой сфере России не изменится. Четверть россиян уверены, что станет лучше, а ухудшений ожидают 22% сограждан. Об этом говорят данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Удельный вес россиян, ожидающих через 20 лет ухудшения условий социальной защищенности, будет немного выше доли сограждан, полагающих, что станет лучше - 25% респондентов против 21% соответственно. При этом 31% участников опроса не ждут в этом плане никаких изменений.

Почти две трети россиян (62%) полагают, что нынешняя ситуация в стране не располагает к тому, чтобы выстраивать свои планы на жизнь на ближайшие несколько лет. Каждый пятый из этих респондентов свое мнение объясняет "нестабильностью и неуверенностью в завтрашнем дне". По данным ФОМ, 12% данной категории опрошенных указывают на маленькие размеры зарплат и пенсий и на низкий уровень жизни. Каждый десятый из тех, кто считает нынешний период неблагоприятным, чтобы строить планы на несколько лет вперед, отмечает рост цен и тарифов.

Вместе с тем, социологи отмечают, что 28% россиян считают нынешнюю ситуацию в стране благоприятной, чтобы строить свои планы на ближайшие несколько лет, отмечают социологи. Они уверены в стабильном положении дел в стране, а также в том, что власти много делают для улучшения условий жизни населения.

По данным опроса, 18% сограждан считают, что жить в России будет более безопасно, чем сейчас; треть россиян (32%) полагают, что с этим изменений не будет, а менее спокойной жизни ожидают 20% респондентов.

Опрос был проведен 11 августа 2019 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ.

РФ Общественное мнение ФОМ

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