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Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Самолет "Уральских авиалиний", летевший из столицы Таджикистана Душанбе в подмосковный "Жуковский", совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга из-за плохого самочувствия девочки-подростка.

В пресс-службе авиакомпании "Интерфаксу" уточнили, что во время полета у девочки 2006 года рождения стало плохо с сердцем, и командир рейка U6 2424 решил посадить самолет в ближайшем аэропорту, чтобы пассажирке могли оказать медицинскую помощь.

У трапа подростка встречала бригада реанимации, девочку срочно госпитализировали.

Оренбург Уральские авиалинии

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