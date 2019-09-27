Самолет японской авиакомпании экстренно сел в аэропорту Хабаровска

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Boeing японской авиакомпании совершил экстренную посадку в Хабаровске из-за технических проблем, никто из пассажиров не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По данным источника, самолет направлялся из Вены в Токио.

"Однако во время нахождения в воздушном пространстве российского Дальнего Востока командир доложил о тех неисправности, предварительно, о падении давления масла в двигателе и запросил вынужденную посадку в Хабаровске. Самолет прервал полет и благополучно приземлился в российском аэропорту", - сказал источник.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, всех размещают в гостиницах Хабаровска.