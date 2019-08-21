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Минстрой объяснил трудности с достройкой космодрома "Восточный"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Трудности с выбором основного подрядчика для второй очереди строительства космодрома "Восточный" связаны не только с системой ценообразования, сообщил в среду замглавы Минстроя РФ Дмитрий Волков.

"Там есть вопросы к проектной документации, к тому, когда эта проектная документация была сделана, к другим аспектам - это многофакторная история. Но там точно есть влияние системы ценообразования", - сказал Волков.

Он отметил, что Минстрой может продолжить работу над системой ценообразования в космической отрасли вместе с Роскосмосом, так как ценообразование можно установить не только в территориальном разрезе, но и в отраслевом.

В апреле президент РФ Владимир Путин потребовал у правительства установить реалистичные расценки на работы по второй очереди "Восточного". По его словам, уже несколько раз сообщалось, что ни один подрядчик не стал браться за завершение строительства из-за имеющихся расценок. "Надо как-то реалистично к этому подходить, обоснованно, не завышать ничего", - призвал глава государства.

В конце марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что финансирование на строительство второй очереди космодрома получено. Он отмечал, что строить ее будут четыре организации: "Стройгазмонтаж", ПСО "Казань", "Стройтрансгаз" и "Крокус". Позднее представитель Аркадия Ротенберга опроверг участие первой компании в проекте.

Вице-премьер Юрий Борисов поручал достроить вторую очередь не позже 2023 года, тогда как изначально окончание строительства планировалось в 2021 году. В рамках второй очереди "Восточного" планируется возвести стартовый стол для ракеты "Ангара".

космодром Восточный Минстрой РФ

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