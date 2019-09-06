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Путин пожаловался на необходимость вмешиваться в проблемы космодрома Восточный

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В пятницу президент Владимир Путин поедет из Владивостока, где проходит Восточный экономический форум, на космодром Восточный в Амурскую область, поскольку там есть вопросы, которые требуют его личного вмешательства. Он сообщил об этом на встрече с представителями общественности Дальнего Востока.

"Мне нужно еще немножко поработать, на космодром съездить. Там, к сожалению, тоже много вопросов, требующих решения, и моего вмешательства в это решение", - поделился президент.

На космодроме Путин осмотрит уже готовые сооружения, в том числе стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2", а также строящиеся стартовый комплекс ракет тяжелого класса "Ангара" и город Циолковский, сообщили в пресс-службе Кремля. Также он осмотрит монтажно-испытательные корпуса, а затем проведет совещание о развитии инфраструктуры Восточного.

Сейчас на космодроме достроены основные объекты первой очереди для запуска ракет "Союз" и продолжается строительство второй очереди, основным объектом которой является стартовый комплекс для ракет "Ангара". По информации "Роскосмоса", первый пуск ракеты должен состояться в 2023 году.

Как сообщал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, строительство второй очереди космодрома "Восточный" началось в конце апреля этого года. В настоящее время специалисты производственно-строительного объединения "Казань" проводят армирование фундамента сооружений, расположенных на месте стартового комплекса для ракет-носителей семейства "Ангара".

Третья очередь строительства Восточного предполагает возведение стартового комплекса для ракеты "Союз-5" ("Иртыш") и перспективной ракеты сверхтяжелого класса "Енисей".

Восточный Владимир Путин Амурская область Дмитрий Рогозин

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