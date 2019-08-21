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Археологи нашли в Крыму следы таинственного обряда

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Археологи обнаружили места сожжения "дров" вблизи древнего могильника в Крыму, такой обряд местные ученые ранее не встречали, сообщил на пресс-конференции в Симферополе в среду профессор Таврической академии Крымского федерального университета Игорь Храпунов.

Могильник находится около села Опушки в Симферопольском районе. Тысячи людей, по данным ученых, похоронены на склонах "совершенно непримечательного холма" на протяжении примерно 500 лет - до четвертого века нашей эры. В настоящее время раскопана только десятая часть могильника.

"Отмечу любопытное обстоятельство, которое зафиксировано на позднем участке могильника, где сосредоточены склепы III-IV века нашей эры. В шести местах жгли огни. Одно из этих мест очень выдающееся: там жгли огромные бревна, они сохранились, прокалена земля, камни, которые лежали рядом, покраснели от воздействия огня", - сказал Храпунов, руководивший Опушкинской археологической экспедицией.

По его словам, другие пять мест "не столь мощные".

"Эти совершенно непритязательные, на первый взгляд, остатки обожженного дерева, земли позволяют фиксировать такой обряд, который раньше никогда никто из нас не знал, не видел (. . .) , когда в память об умерших прямо рядом с могилой разводили костер", - отметил историк.

Крым

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