Путин счел преждевременными разговоры о планах после президентского срока

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока рано говорить о том, какую позицию он будет занимать в 2024 году.

В ходе пресс-конференции по итогам российско-финских переговоров его спросили, на какой позиции он видит себя, когда истечет срок его полномочий.

"Сегодня еще 2019-й", - напомнил президент.

Владимир Путин победил на выборах главы государства в 2018 году и получил право находиться на посту еще шесть лет - до 7 мая 2024 года.