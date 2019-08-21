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Путин счел преждевременными разговоры о планах после президентского срока

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока рано говорить о том, какую позицию он будет занимать в 2024 году.

В ходе пресс-конференции по итогам российско-финских переговоров его спросили, на какой позиции он видит себя, когда истечет срок его полномочий.

"Сегодня еще 2019-й", - напомнил президент.

Владимир Путин победил на выборах главы государства в 2018 году и получил право находиться на посту еще шесть лет - до 7 мая 2024 года.

Владимир Путин

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