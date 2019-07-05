Глава ВЦИОМ охарактеризовал преемника Путина

Владимир Путин Фото: Дмитрий Ловетский/AP/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью "Российской газете" сообщил, что президент России Владимир Путин, вероятно, уже сейчас ищет себе преемника.

Его имя однако, убежден Федоров, мы узнаем нескоро.

"Но образ, типаж можно с той или иной долей точности набросать уже сейчас. Это может быть человек поколения 40-50-летних, современный, динамичный, с опытом государственного управления. Но главное - с сильным характером и обязательно патриот, который никогда не пожертвует самостоятельностью России, ее суверенитетом и статусом великой державы ради заморских "печенек", - считает глава ВЦИОМ.

По его мнению, возможный преемник нынешнего главы государства - ответственный человек, который сможет не только управлять страной, но и отстаивать интересы РФ среди других держав, "чтобы уберечь нас от рисков новой большой войны".

Владимир Путин был избран на пост президента в 2018 году второй год подряд (в четвертый раз, считая президентский сроки с 2000 по 2008 год). Срок нынешних полномочий истекает в 2024 году. Согласно Конституции, больше он выдвигать свою кандидатуру на этот пост не может.

Федоров напомнил, что Конституцию можно поправить, как это уже делалось, но "президент неоднократно показал, что лично "под себя" он Конституцию править не готов".