В ФоРГО заявили о риске второго тура губернаторских выборов в 4 регионах

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) не исключают, что в четырех из 16 регионов, где 8 сентября пройдут прямые губернаторские выборы, предстоит второй тур - на Алтае, в Астраханской, Вологодской и Волгоградской областях.

"Риски того, что сценарии сменятся на конкурентные, и возникнут реальные угрозы вторых туров, отмечаются в трех регионах - Алтай, Астраханская и Вологодская области. Есть мнение, что этот список нужно дополнить Волгоградской областью", - отмечается в докладе ФоРГО, поступившем в "Интерфакс".

По оценкам экспертов, у врио главы республики Алтай Олега Хорохордина очень сильный оппонент из КПРФ, способный мобилизовать местную оппозицию. Кроме того, он был вынужден "разбираться с тяжелым наследием" своего предшественника Александра Бердникова, отмечают в фонде.

В Вологодской области у губернатора Олега Кувшинникова очень сильный конкурент от ЛДПР - Ольга Ширикова, считают в ФоРГО.

"Конечно, если бы кроме нее зарегистрировался коммунист Морозов, то вместе они сильнее "разогрели" бы протестные настроения и вдвоем собрали бы достаточно голосов, чтобы сорвать Олегу Кувшинникову победу в первом туре", - полагают эксперты, отмечая, что Ширикова "и в одиночку способна добиться второго тура".

В свою очередь, врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина также могут ожидать серьезные трудности, вплоть до второго тура, полагают в фонде.

"К астраханскому (врио губернатора - ИФ) Бабушкину никакого негатива не могло накопиться в принципе. Но он был назначен только в июне и вступил в кампанию буквально "с колес". Как следствие, он может не успеть до сентября нарастить рейтинг до гарантированно победного уровня", - отмечается в докладе.

Авторы доклада считают, что неучастие справедливороса Олега Шеина может спровоцировать "заметную фрустрацию электората, ранее консолидированного вокруг "Справедливой России" и ее областного лидера".

"Этот негатив может вылиться как в неявку на выборах, так и в голосование за тех оппозиционных кандидатов, которые фильтр преодолели. Как говорится, со всеми вытекающими. В тоже время, важно отметить, что все опросы фиксируют стабильный рост рейтинга и, если эта динамика сохранится, то кампания завершится по референдумному сценарию", - прогнозируют в ФоРГО.

В Волгоградской области губернатору Андрею Бочарову, с одной стороны, некому проигрывать, считают эксперты. "И КПРФ, и ЛДПР, и "эсеры" выставили против него очень слабых соперников (все трое, кроме прочего, заведомо старше губернатора). Тем не менее, риск есть. С 1990-х годов регион, скажем так, привык к "вольнице". Больше 20 лет в области не было порядка, все губернаторы оказывались в равной степени неэффективными, местные элиты невозбранно "воевали" с ними и друг с другом", - отмечается в докладе.

"Бочаров начал "зачищать" регион и немало преуспел в этом. Однако, чтобы отучить элиты фрондировать пяти лет объективно мало. Вполне возможно, что Бочарова попытаются как-то подставить, что он столкнется с предательствами и саботажем, с попытками разыграть "владимирский сценарий" (Светлана Орлова в прошлом году проиграла сугубо из-за "бунта элит")", - полагают в ФоРГО.

8 сентября глав регионов на прямых выборах изберут в 16 субъектах РФ - Санкт-Петербурге, республиках Алтай, Башкортостан и Калмыкия, Забайкальском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской и Челябинской областях.

В большинстве регионов проходят плановые выборы - сроки полномочий глав, избранных в сентябре 2014 года, истекали в сентябре 2019. Эти главы ушли в отставку досрочно - между осенью 2018 и весной 2019 годов.

В Астраханской области в июне произошла замена врио, и в итоге вместо Морозова на выборы пошел Бабушкин. В Ставропольском крае, Волгоградской и Вологодской областях губернаторов не меняли, и они намерены переизбраться.