На старте обработки бюллетеней врио главы Волгоградской области Бочаров вышел в лидеры

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Волгоградской области, единоросс Андрей Бочаров лидирует на выборах главы региона по итогам подсчета 0,07% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных на мониторах Центризбиркома (ЦИК).

Как передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК, пока Бочаров набирает 65,64% голосов.

Его ближайший соперник, по первым данным из ЦИК, - Алексей Буров (КПРФ). Он набирает 19,96%.

Далее следуют Владимир Рублев от ЛДПР (8,23%) и справоросс Сергей Полещук (2,67%).