На старте обработки бюллетеней врио главы Волгоградской области Бочаров вышел в лидеры
Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Волгоградской области, единоросс Андрей Бочаров лидирует на выборах главы региона по итогам подсчета 0,07% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных на мониторах Центризбиркома (ЦИК).
Как передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК, пока Бочаров набирает 65,64% голосов.
Его ближайший соперник, по первым данным из ЦИК, - Алексей Буров (КПРФ). Он набирает 19,96%.
Далее следуют Владимир Рублев от ЛДПР (8,23%) и справоросс Сергей Полещук (2,67%).