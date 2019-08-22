Площадь лесных пожаров в Иркутской области снизилась почти в 60 раз за сутки

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Иркутской области было ликвидировано четыре лесных пожара, продолжает действовать три очага площадью 820 га, сообщили агентству "Интерфакс" в министерстве лесного комплекса региона.

"Новых лесных пожаров за сутки не обнаружено", - сказал сотрудник пресс-службы.

Утром в среду в регионе действовало семь лесных пожаров на 49 тысячах га - таким образом, площадь горения снизилась почти в 60 раз.

По данным министерства, в среду были ликвидированы два крупных пожара в самом северном Катангском районе, по одному - в Жигаловском и Киренском районах. К утру четверга локализованы два очага площадью 91 га в Усть-Кутском районе. Продолжается тушение одного пожара на 729 га в Катангском районе.

Как сообщалось, рост числа лесных пожаров был зафиксирован на севере и северо-востоке Иркутской области в начале июля, в то время как в западных районах региона произошло масштабное наводнение. С 11 июля в лесах региона действует режим ЧС. В августе площадь горения превышала 700 тысяч га, число очагов доходило до 150, в зоне задымления находилось более 100 населенных пунктов.

Площадь горения в лесах резко сократилась на прошлой неделе, когда на севере и северо-востоке региона спустя полтора месяца начались дожди.