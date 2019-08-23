В заповедниках России потушили последний пожар

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Пожарные потушили последние очаги горения в нацпарке "Забайкальский" в Бурятии, это был последний лесной пожар на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), сообщает Минприроды России.

По данным ведомства на 12 часов пятницы, на особо охраняемых территориях федерального значения пожаров больше не осталось. За последние сутки пожарные дотушили локализованный лесной пожар в нацпарке "Забайкальский" на площади 325 гектаров.

Всего с начала года в РФ произошло 210 пожаров на особо охраняемых природных территориях - в 36 заповедниках и в 18 нацпарках. Их общая площадь составила 65,2 тыс. гектаров, из них 9,1 тыс. гектаров пришлось на леса.