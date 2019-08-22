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В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в 06.30 мск на 69 км трассе М-9 "Балтия". Водитель автобуса "Голден Драгон" съехал с проезжей части вправо по ходу движения, в результате транспортное средство опрокинулось.

По предварительной информации, водитель заснул за рулем.

Автобус следовал по маршруту "Псков - Москва". Всего в салоне находились 14 пассажиров.

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