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После аварии с автобусом в Ижевске госпитализированы четыре человека

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - После аварии с автобусом в Ижевске в госпитализированы четыре человека в состоянии средней степени тяжести, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Минздрава республики в пятницу.

"Четверо госпитализированы. (Состояние - ИФ) средней степени тяжести", - сообщил собеседник агентства.

"Остальные направлены на амбулаторное наблюдение", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Ижевске водитель рейсового автобуса не справился с управлением и совершил наезд на опору надземного трубопровода около завода "Ижсталь". В результате за медпомощью обратились 24 человека, в том числе ребенок 2013 года рождения, которому впоследствии госпитализация не потребовалась. Угрозы жизни пострадавших нет.

Региональные МВД, прокуратура и управление СКР сообщили о начале проверок. По одной из версий, авария произошла из-за того, что автобус пытался избежать столкновения с легковым автомобилем, который его "подрезал".

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