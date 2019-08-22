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В Назрани произошла массовая драка с участием добровольных борцов с наркотрафиком

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В ночь на 22 августа в Назрани группа неизвестных напала на волонтеров группы "Антилирика06Назрань", которые выслеживали очередного подозреваемого в продаже запрещенных препаратов, сообщил информированный источник "Интерфакса". По его словам, по волонтерам стреляли из травматики.

В МВД Ингушетии агентству подтвердили, что ночью произошла массовая драка, пострадали восемь местных жителей.

Группа по борьбе с аптечной наркоманией была создана в 2018 году на базе молодежного совета мэрии Назрани при поддержке местных властей. В группе 25 участников, которые работают круглосуточно. С начала основания волонтеры нашли и изъяли более 2000 единиц запрещенных наркотических препаратов, сказал источник "Интерфакса". За последние три месяца группа разоблачила около ста торговцев наркотиками и изъяла больше 1000 штук

25 активистов работают в круглосуточном режиме. За три месяца было выявлено порядка 100 торговцев "белой смертью", изъято более 800 блистеров препарата "Лирика", 30 спичечных коробков марихуаны, 200 граммов соли.

Ингушетия Назрань Антилирика

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