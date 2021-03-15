Глава Ингушетии поддержал отлучение наркоторговцев от общин и тейпов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поддержал отлучение распространителей наркотиков от тейпов и мусульманских общин эффективным способом борьбы с наркоторговлей в республике. В начале февраля такое решение приняло ингушское духовенство на собрании в Назрани.

Отлучение от местных общин означает, что религиозные деятели, имамы населенных пунктов теперь не будут посещать свадьбы, похороны и другие семейные мероприятия в домах наркоторговцев и их близких родственников.

"У нас ничего не скроешь, каждый знает, в каком доме торгуют наркотиками. Не надо ходить к ним в гости, посещать мероприятия в этих домах, отлучите их. Нужно сказать твердо: "Я не пойду ни на похороны, ни на свадьбу у этих родственников. Можно это сделать? Можно их не приглашать к себе? Можно. С этого следует начать, кто бы он ни был - дальний, близкий родственник, не ходи к нему в гости. Когда вы идете к нему, вы пьете эту отравленную воду, едите мясо, купленное на деньги, заработанные на продаже наркотиков", - сказал Калиматов журналистам.

Он заверил, что будет в рамках своих полномочий требовать принятия действенных мер по искоренению наркотрафика.

Он назвал ситуацию, когда родители наркомана стараются скрыть его болезнь от других и добиваются, чтобы ему не ставили такой диагноз, ложным пониманием обычаев и традиций.

"У нас погибают люди из-за наркоманов. Я считаю преступником того, кто в состоянии алкогольного или наркотического опьянения сел за руль. Он совершает ДТП, в котором погибают люди, прикрывая его, родственники, наоборот, усугубляют ситуацию", - заявил глава Ингушетии.

Решение имамов отлучать наркоторговцев от общин связано с плохой статистикой наркопотребления среди молодежи в регионе. Сейчас на наркологическом учете в республике состоят около 1600 человек, из них 237 - на диспансерном учете, 1 359 - на профилактическом. По сравнению с прошлым годом зарегистрированных наркозависимых стало на 39 больше. Подавляющее большинство - молодые люди до 35 лет.