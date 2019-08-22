Обеспечение пострадавших от паводка в Иркутской области новым жильем займет больше года

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Всех пострадавших от паводка в Иркутской области планируется обеспечить жильем к октябрю 2020 года, сообщил в четверг вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Мы должны восстановить жилищные права граждан к октябрю следующего года. Речь идет о строительстве нового жилья: это и индивидуальное жилье, и многоквартирные дома", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что капитальный ремонт домов, которые подлежат восстановлению, планируется завершить до конца года, но скорость процесса будет зависеть от активности иркутских властей.

По словам Мутко, после второй волной паводка непригодными для проживания признан 4191 дом, отремонтировать получится 3846 домов.

Ранее в среду первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий сообщил, что предварительная сумма ущербаот паводков в регионе составляет 35,152 млрд рублей.