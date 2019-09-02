Путин потребовал от Сбербанка реструктурировать долги пострадавших от наводнения

Президент РФ Владимир Путин на встрече с жителями регионов, пострадавших от наводнения Фото: Reuters

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин потребовал от Сбербанка РФ пойти навстречу просьбам жителей регионов Иркутской области, пострадавших от наводнения, о реструктуризации задолженностей по кредитам.

На совещании по поводу ликвидации последствий стихийного бедствия президент указал, что Сбербанк на такие просьбы откликается неохотно. В связи с этим президент поручил вице-премьеру Виталию Мутко обсудить этот вопрос с руководством Сбербанка. Тот, в свою очередь, сообщил, что на этой неделе в Иркутской области ждут главу Сбербанка Германа Грефа.

"Это хорошо, что они выделяют офис, но плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для банка с такими доходами рекордными в целом по стране это вообще несерьезный вопрос", - заявил президент.

Российский лидер в понедельник находится с визитом в Иркутской области, он вновь приехал в регион, чтобы проверить ход ликвидации последствий подтопления. Владимир Путин констатировал, что в работе до сих пор много волокиты и управленческих сбоев, вопросы решаются медленно.

В начале июля губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявлял, что власти договорились со Сбербанком о реструктуризации кредитов для пострадавших в наводнении. Тогда глава региона сообщил, что для заемщиков будет введен мораторий на уплату кредитов на год. Левченко сказал, что ведется работа с другими банками.

Первое масштабное наводнение, вызванное сильными дождями, началось в Иркутской области 25 июня: вышли из берегов левые притоки реки Ангары. Было подтоплено 109 населенных пунктов в восьми районах региона, в том числе города Тулун и Нижнеудинск. Всего в регионе в зону затопления попали 10 890 домов, в которых проживают 42 762 человека.

Второе наводнение произошло 28-30 июля также в связи с обильными осадками, которые привели к подъему уровня рек и грунтовых вод. Были подтоплены 58 населенных пунктов в девяти районах, в том числе повторно города Тулун, Нижнеудинск, а также Байкальск, повреждены 1 984 дома с населением 5 424 человека.

Предполагается, что режим ЧС в зоне наводнения Иркутской области будет сохранен до октября 2020 года: пока не будет полностью построено новое жилье для потерявших дома.