Перекрытия обрушились из-за пожара в промзоне Петербурга

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В горящем здании на территории промзоны в Невском районе Петербурга, где в четверг загорелся цех по производству свечей, рушатся перекрытия, тушение огня осложнятся сильным ветром.

Как передал корреспондент "Интерфакса", горящее здание находится на огороженной территории, за которую не пускают наблюдателей, однако местные жители помогают пожарным тянуть шланги от спецтехники. Пожарные автомобили работают по всему периметру здания.

Из горящего помещения вырываются столбы густого черного дыма, которые видны за километры от места пожара, в окнах виднеется огонь, слышны звуки обрушения конструкций. Работу пожарных осложняет сильный ветер и местоположение склада: он находится на открытой местности, в небольшом отдалении от жилых домов.

В Петербурге уже несколько часов горит склад, его тушат по самому высокому уровню сложности (ВИДЕО) https://t.co/mDDbe9deII pic.twitter.com/XJE636F0je — FlashNord (@flashnord) August 22, 2019

Информация о возгорании в промышленном здании по Складской улице, 6 поступила около 14 часов. Спустя два часа пожару был присвоен максимальный пятый уровень сложности, огонь охватил 4 тыс. квадратных метров, его тушат с помощью пожарного поезда и вертолета. Из здания эвакуированы 200 человек, пострадал один человек.