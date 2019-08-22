Пожар на свечном заводе в Петербурге распространился на площади до 4 тыс. кв. метров

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Возгорание на производстве свечей в Петербурге тушат по пятому номеру сложности. Об этом сообщила пресс-служба городского управления МЧС в четверг.

По его данным, площадь возгорания увеличилась до 2 тыс. кв. метров. Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что площадь пожара увеличилась еще в два раза - с 2 тыс. до 4 тыс. квадратных метров. По его словам, в тушении задействованы вертолет и пожарный поезд.

Как уточнили "Интерфаксу" в МЧС, возгорание произошло в цехе по производству свечей, расположенном в этом помещении.

Ранее сообщалось, что загорелась обстановка на третьем этаже четырехэтажного кирпичного здания на площади 500 кв. метров. Пожар тушили по третьему номеру сложности.

В пресс-службе МЧС "Интерфаксу" уточнили, что, возможно, пострадал один человек. Эти сведения уточняются. Эвакуированы 200 человек персонала и посетителей.

Ранее сообщалось, что здание расположено отдельно, на территории промышленной зоны, вблизи здания нет жилого сектора.