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В Сочи задержаны предполагаемые участники ночной перестрелки в Краснодаре

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Пятеро предполагаемых участников перестрелки в Краснодаре, в результате которой один человек был убит, задержаны.

Как рассказал "Интерфаксу" информированный источник, их задержали на территории Адлерского района Сочи силами сотрудников ФСБ и МВД. В числе задержанных - уроженец Чеченской Республики, которого непосредственно подозревают в убийстве.

"Интерфакс" пока не располагает официальной информацией о задержании участников перестрелки.

В ночь на 21 августа на улице Ставропольской в Краснодаре произошла перестрелка: в ходе конфликта неизвестный сделал множество беспорядочных выстрелов, а также не менее двух выстрелов в 27-летнего мужчину, который впоследствии скончался.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ: "хулиганство группой лиц" и "убийство".

Краснодар Сочи Краснодарский край

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