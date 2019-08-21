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После ночной перестрелки в Краснодаре в розыск объявлен житель Чечни

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Полиция Краснодара начала поиски уроженца Чечни после ночной перестрелки на улице, в результате которого один человек погиб.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в розыск объявлен уроженец Чеченской Республики Руслан Турашов 1991 года рождения, зарегистрированный в селе Бамут Ачхой-Мартановского района. Он вооружен и может оказать сопротивление.

Подозреваемый, предположительно, передвигается на белой "Ладе-Приоре" с другими лицами, которые также могут быть вооружены.

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В ночь на 21 августа на улице Ставропольскойв в Краснодаре произошла перестрелка: в ходе конфликта неизвестный сделал множество беспорядочных выстрелов, а также не менее двух выстрелов в 27-летнего мужчину, который впоследствии скончался.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ: "хулиганство группой лиц" и "убийство".

По информации очевидцев, участниками конфликта стали около десяти человек, есть раненые.

Краснодарский край

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