Увеличилось число пострадавших в автоаварии в Ижевске

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Число пострадавших в аварии с участием автобуса в Ижевске вновь увеличилось, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"По уточненной информации обратилось в больницы 25 человек, из них госпитализировано 6 человек", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о 15, а затем о 20 пострадавших.

Как сообщалось, в пятницу в Ижевске водитель рейсового автобуса "Нефаз" 21-го маршрута не справился с управлением и совершил наезд на опору надземного трубопровода около завода "Ижсталь". В результате за медпомощью обратились 24 человека, в том числе ребенок 2013 года рождения, которому впоследствии госпитализация не потребовалась. Угрозы жизни пострадавших нет.

Региональные МВД, прокуратура и управление СКР сообщили о начале проверок. По одной из версий, авария произошла из-за того, что автобус пытался избежать столкновения с легковым автомобилем, который его "подрезал".