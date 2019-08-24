В Минздраве опровергли сообщения о дефиците инсулина и вакцин против бешенства

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Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Минздрав опроверг информацию о дефиците инсулина в России, также начаты поставки вакцины против бешенства, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"В связи с публикацией в СМИ, Минздрав России отмечает, что дефицит инсулина в Российской Федерации отсутствует, объем производства инсулина полностью покрывает текущую потребность, проблем с закупками препарата нет", - говорится в сообщении пресс-службы в субботу.

В нем отмечается, что в августе увеличение цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в среднем составило 3%, что "свидетельствует о стабильной ситуации на рынке, дефектуры рынка также не выявлено", утверждают в министерстве.

Там также отметили, что по состоянию на июль 2019 года ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН" полностью восстановил поставки в регионы вакцины против бешенства, уже отгружено 250 000 доз. До конца августа для обеспечения состоявшихся и запланированных аукционов будет отгружено более 300 000 доз препарата.

Вместе с тем министерство подтверждает, что в первом квартале года "в отдельных регионах имели место несостоявшиеся закупки, но это было связано, в том числе, и с некорректным применением заказчиком цены за единицу товара".

В министерстве также заявляют, что "понятие несостоявшегося аукциона часто трактуется неверно - так, например, зачастую под несостоявшимися аукционами понимаются, в том числе, и те, участие в которых принял всего один поставщик или не произошло снижение цены, однако это не означает, что препарат не был закуплен и поставлен".

"Минздрав России отмечает, что утвержденные ранее методики, которые в течение трех лет апробировались при осуществлении централизованных закупок лекарственных препаратов, позволили добиться значительной экономии денежных средств, что повысило эффективность лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. Указанные методики, среди которых: описания объекта закупки, типовой контракт и установление начальной максимальной цены, - были разработаны в целях снижения коррупционных рисков при закупках лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.

Минздрав России регулярно проводит работу по разъяснению методики для субъектов РФ, и "регионы, которые ее придерживались, не испытывают проблем с закупками лекарственных средств", говорится в сообщении.

Накануне в РБК появилась информация о том, что четверть аукционов (почти 700 из 2,8 тысяч) на инсулин и три четверти аукционов (429 из 573) на вакцину против бешенства не состоялись. По данным издания, проблемы возникли и с другими препаратами, например, применяющимися в борьбе с онкологическими заболеваниями. Причиной срыва аукционов РБК называл разногласия вокруг новых правил по определению цены контракта.