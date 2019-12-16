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Скворцова признала, что в четверти регионов участились срывы закупок инсулина

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что число срывов закупок инсулина выросло в 21 регионе.

"Рост несостоявшихся закупок по инсулину произошел в 21 из 86 регионов, включая Байконур. По противоопухолевым препаратам - в четырех регионах", - сказала Скворцова на заседании совета законодателей в понедельник.

Она также ответила на вопрос о дефиците медицинских кадров: "К 2024 году мы должны выйти на 95-процентную обеспеченность врачами и медперсоналом".

Пока не хватает 25 тысяч врачей, за два года удалось сократить нехватку на 10 тысяч, отметила министр.

Она поддержала предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о введении общественного контроля за страховыми медицинскими компаниями.

Ранее СМИ сообщали, что четверть закупок инсулина в регионах оказались сорваны, в результате говорилось о нехватке данного препарата в некоторых субъектах.

Минздрав Вероника Скворцова

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