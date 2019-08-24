Поиск

Эксперт не исключил затопления "Союза" с роботом на борту при срыве стыковки с МКС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" с человекоподобным роботом FEDOR на борту будет затоплен, если его не удастся пристыковать к МКС, сообщил "Интерфаксу" ведущий эксперт космической отрасли Иван Моисеев.

"Можно подумать об еще одной попытке. Конечно, эти попытки рискованное дело. Если их не продумать, то может произойти столкновение со станцией. А потом, если не получится пристыковаться, его будут затоплять", - сказал Моисеев.

Он заявил, что корабль сможет предпринимать попытки пристыковаться к МКС еще в течение недели, пока не будет израсходован ресурс его двигателей. "Корабль рассчитан на долгое время работы, около года, в составе МКС. Вне станции ресурса двигателя и топлива хватит, наверное, где-то на неделю. Все зависит от того насколько активно он будет маневрировать. Если будет активно делать попытки пристыковаться, топливо израсходуется быстро", - сказал Моисеев.

Неудачная стыковка "Союза" с МКС могла произойти из-за недоработок в системах самого корабля, считает Моисеев. "Там новая система стоит на корабле и тут прямой вывод напрашивается, что недостаточно внимания уделили ее отработке", - сказал он.

По словам Моисеева, ситуация не является экстраординарной, раньше корабли удавалось пристыковать вручную после отказа системы автоматической стыковки. "Такие ситуации были. Раньше их было вообще очень много. В этом веке было как минимум три аналогичные ситуации с "Прогрессом", когда отказывала система "Курс" и тогда включали телеоператорный режим и спокойно выходили из ситуации", - отметил эксперт.

Источник "Интерфакса" в космической отрасли подтвердил, что корабль могут затопить. "Если не пристыкуется, его придется затопить", - сказал собеседник агентства.

Ранее в субботу транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" не смог пристыковаться к МКС. По данным НАСА, причиной неудачи стала работа систем стыковки на станции. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что возникли проблемы с системой автоматической стыковки "Курс".

Корабль отведен на безопасное расстояние. В "Роскосмосе" сообщили, что попытка стыковки перенесена на резервную дату. В НАСА сообщают, что попытка стыковки может быть совершена в ночь с воскресенья на понедельник после замены оборудования на МКС.

"Союз МС-14" стартовал с космодрома Байконур в 6:38 по московскому времени в четверг, его вывела на орбиту ракета "Союз-2.1а". Это был первый старт ракеты "Союз-2" с пилотируемым кораблем "Союз МС".

МКС Союз МС-14 FEDOR

Новости по теме

Новости

"Уральские авиалинии" исключили сдачу севшего в поле А321 в музей

"Уральские авиалинии" исключили сдачу севшего в поле А321 в музей

В РКК "Энергия" сообщили об исправности аппаратуры на "Союзе МС-14"

В Минздраве опровергли сообщения о дефиците инсулина и вакцин против бешенства

В Минздраве опровергли сообщения о дефиците инсулина и вакцин против бешенства

Источник объяснил сбой в стыковке "Союз МС-14" с МКС неполадками в системе "Курс"

Госкомиссия решит судьбу "Союза" с роботом FEDOR после неудавшейся стыковки с МКС

Госкомиссия решит судьбу "Союза" с роботом FEDOR после неудавшейся стыковки с МКС

В хабаровском МЧС предупредили о риске повышения уровня Амура на полметра

В хабаровском МЧС предупредили о риске повышения уровня Амура на полметра

Минсвязи наметило первые частотные аукционы для 5G до конца года

Минсвязи наметило первые частотные аукционы для 5G до конца года

Что произошло за день: пятница, 23 августа

Роспотребнадзор не выявил у членов Мосгоризбиркома заболеваний, вызываемых клопами

Второй за день самолет "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку

Второй за день самолет "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');