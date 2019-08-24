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НАСА сообщило о новой попытке стыковки "Союза" с МКС в ночь на 26 августа

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Новая попытка стыковки корабля "Союз МС-14" может быть осуществлена в ночь с воскресенья на понедельник после замены оборудования на МКС, говорится в трансляции на сайте НАСА.

"Необходимо заменить часть оборудования в надежде, что следующая попытка сможет пройти в ночь с воскресенья на понедельник", - сообщили в американском космическом агентстве.

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"Союз МС-14" должен был пристыковаться к Международной космической станции в 08:30 по Москве субботы, однако к этому времени корабль находился в 100 метрах от нее. Стыковка должна была пройти в автоматическом режиме, корабль приблизился к МКС, совершил облет станции и встал напротив причального модуля, однако затем на трансляции было видно, что системе автоматической стыковки "Курс" не удалось стабилизировать корабль и начать сближение с МКС. После этого "Союз" с дистанции 96 метров отвели от станции на расстояние 300 метров.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что сбой в работе "Курса" привел к неудачной попытке стыковки "Союза" с МКС. По словам собеседника агентства, в настоящее время специалисты оценивают возможность новой попытки стыковки и время ее проведения.

"Союз МС-14" стартовал с космодрома Байконур в 06:38 по Москве в четверг, его вывела на орбиту ракета "Союз-2.1а". Это был первый старт ракеты "Союз-2" с пилотируемым кораблем "Союз МС". В настоящее время экипажи отправляются на МКС при помощи ракеты "Союз-ФГ", однако у "Роскосмоса" осталась в запасе одна такая ракета, которая отправит в конце сентября на МКС очередную экспедицию.

"Союз-ФГ" оснащена устаревшей аналоговой системой управления украинского производства, на "Союзе-2.1а" аналогичная система уже цифровая и сделана в России. Именно эта ракета с 2020 года будет выводить космос российские пилотируемые корабли.

На борту корабля человекоподобный робот FEDOR.

МКС НАСА NASA

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