Поиск

В степи под Астраханью потерялся португалец

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Поиски пропавшего иностранца ведутся в степной зоне в Астраханской области, сообщает главк МЧС по региону в субботу.

Как рассказали спасатели, гражданин Португалии потерялся 23 августа в 18:16 (17:16 по Москве) в Наримановском районе, у села Линейное.

Уточняется, что португальца ищут с 7:30 (6:30 по Москве) субботы. К розыску подключены специалисты "Волгоспаса", две единицы техники, полицейские. Пока поиски безуспешны. В МЧС не смогли пояснить, как иностранец попал в степь.

С 06:00 воскресенья к розыску планируется привлечь вертолет Ка-26 от Росгвардии.

Астраханская область МЧС Португалия

Новости

В "Роскосмосе" связали необычные колебания на "Союзе" со сбоем в радиотехнической системе

В посольстве США заявили об угрозе здоровью обвиняемого в РФ в шпионаже Уилану

В посольстве США заявили об угрозе здоровью обвиняемого в РФ в шпионаже Уилану

Умер прославившийся в 1990-е переводчик фильмов Юрий Живов

Путин поручил проработать вопрос досрочных пенсий для шахтеров

"Уральские авиалинии" исключили сдачу севшего в поле А321 в музей

"Уральские авиалинии" исключили сдачу севшего в поле А321 в музей

В РКК "Энергия" сообщили об исправности аппаратуры на "Союзе МС-14"

Эксперт не исключил затопления "Союза" с роботом на борту при срыве стыковки с МКС

В Минздраве опровергли сообщения о дефиците инсулина и вакцин против бешенства

В Минздраве опровергли сообщения о дефиците инсулина и вакцин против бешенства

Источник объяснил сбой в стыковке "Союз МС-14" с МКС неполадками в системе "Курс"

Госкомиссия решит судьбу "Союза" с роботом FEDOR после неудавшейся стыковки с МКС

Госкомиссия решит судьбу "Союза" с роботом FEDOR после неудавшейся стыковки с МКС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');