В степи под Астраханью потерялся португалец

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Поиски пропавшего иностранца ведутся в степной зоне в Астраханской области, сообщает главк МЧС по региону в субботу.

Как рассказали спасатели, гражданин Португалии потерялся 23 августа в 18:16 (17:16 по Москве) в Наримановском районе, у села Линейное.

Уточняется, что португальца ищут с 7:30 (6:30 по Москве) субботы. К розыску подключены специалисты "Волгоспаса", две единицы техники, полицейские. Пока поиски безуспешны. В МЧС не смогли пояснить, как иностранец попал в степь.

С 06:00 воскресенья к розыску планируется привлечь вертолет Ка-26 от Росгвардии.