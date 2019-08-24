Пропавший в степях под Астраханью иностранец оказался гражданином ФРГ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Жительница Астрахани подала в полицию заявление об исчезновении гражданина Германии, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального управления МВД РФ в субботу.

В ведомстве уточнили, что заявление об исчезновении путешественника из Германии 1988 года рождения подала его подруга из Астрахани. По ее словам, мужчина накануне уехал из ее дома и не вернулся.

Ранее в областном главке МЧС сообщали, что пропавший иностранец является гражданином Португалии. Его ищут в степи в Астраханской области. В воскресенье для помощи спасателям и полицейским планируется привлечь вертолет Росгвардии. Пока поиски безуспешны.

В МЧС уточнили, что 23 августа в 18:16 (17:16 мск) иностранец дозвонился на номер экстренной службы и сообщил, что заблудился в астраханской степи. Он также сказал, что аккумулятор его телефона почти разряжен, и после этого не выходил на связь.