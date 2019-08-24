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В Росгвардии обещали изучить законопроект об идентификационных номерах на форме

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Росгвардии изучат законопроект об обязательном размещении на форме сотрудников идентификационных номеров во время несения службы в общественных местах, заявил "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

По его словам, в Росгвардии рассмотрят законопроект, в том числе, с точки зрения общественного запроса и соответствия стандартам безопасности. Также в ведомстве проверят, насколько данная инициатива отвечает уже действующим нормативно-правовым актам.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект об обязательном ношении на форме или амуниции сотрудников полиции и Росгвардии "хорошо различимых идентификационных номеров при несении ими службы в общественных местах".

Текст законопроекта был размещен в субботу в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Росгвардия Валерий Грибакин

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