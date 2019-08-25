В Думе согласились, что росгвардейцев следует обязать представляться

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил о необходимости уточнения процедуры идентификации полицейских и сотрудников Росгвардии при охране общественного порядка.

"Мы поддерживаем вопрос необходимости уточнения порядка процедуры идентификации сотрудников полиции и Росгвардии. Например, при обращении к гражданам сотрудник Росгвардии, находящийся при исполнении обязанностей по охране общественного порядка, должен представиться", - сообщил Пискарёв, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы комитета.

Сейчас, по его словам, жетонами снабжены сотрудники патрульно-постовой и некоторых других служб полиции. "Соответствующий законопроект, уточняющий данный вопрос, нами подготовлен и сейчас проходит согласования", - сказал Пискарёв.

"Инициатива нашего коллеги, члена Совета Федерации Владимира Лукина, также будет внимательно изучена комитетом после ее поступления. Мы готовы взаимодействовать с автором, чтобы совместно выйти на проработанное решение данного вопроса", - отметил он.

"Необходимы такие изменения в законодательство, которые, с одной стороны, защитят права граждан от возможных противоправных действий, с другой - не будут подвергать опасности жизнь и здоровье самих сотрудников полиции и Росгвардии и членов их семей", - подчеркнул Пискарёв.

По его словам, если речь идет о пресечении сотрудниками Росгвардии действий незаконных вооруженных формирований, либо участии в антитеррористических или других специальных операциях, то раскрытие их данных невозможно, это создаст опасность для них или их близких.

При этом вопросы идентификации сотрудников, участвующих в охране общественного порядка, должны быть уточнены, считает глава комитета Госдумы.

Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесён законопроект об обязательном ношении на форме или амуниции сотрудников полиции и Росгвардии "хорошо различимых идентификационных номеров при несении ими службы в общественных местах".

Текст законопроекта был размещен в субботу в электронной базе данных нижней палаты парламента.