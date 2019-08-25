Минобороны опровергло информацию о военных автомобилях в ДТП под Саратовом
Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В дорожно-транспортном происшествии под Саратовом не было автомобилей Минобороны РФ, сообщили в воскресенье в российском военном ведомстве.
"Информация о ДТП в Саратовской области с участием автомобильного транспорта Минобороны России не соответствует действительности", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
"Весь автотранспорт военного ведомства на территории Саратовской области находится в пунктах постоянной дислокации или задействован в выполнении плановых задач", - отмечается в сообщении департамента информации Минобороны.
Ранее источник сообщил, что военный грузовик столкнулся с легковым автомобилем под Саратовом, есть погибшие.
"Авария произошла на автодороге федерального значения Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград. Военный большегруз, перевозивший 2 автомобиля "УРАЛ" столкнулся с легковым автомобилем. Погибли два пассажира легковушки еще один пострадал", - сказал источник.
Саратовское УГИБДД уточнило, что ДТП произошло около 21:30 в Саратовском районе. Столкнулись фура "Volvo" с полуприцепом и легковой автомобиль Honda Accord, произошло возгорание автомашин. "В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки, пассажир - девочка 10 лет - госпитализирована", - говорится в сообщении УГИБДД.