Минобороны опровергло информацию о военных автомобилях в ДТП под Саратовом

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В дорожно-транспортном происшествии под Саратовом не было автомобилей Минобороны РФ, сообщили в воскресенье в российском военном ведомстве.

"Информация о ДТП в Саратовской области с участием автомобильного транспорта Минобороны России не соответствует действительности", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Весь автотранспорт военного ведомства на территории Саратовской области находится в пунктах постоянной дислокации или задействован в выполнении плановых задач", - отмечается в сообщении департамента информации Минобороны.

Ранее источник сообщил, что военный грузовик столкнулся с легковым автомобилем под Саратовом, есть погибшие.

"Авария произошла на автодороге федерального значения Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград. Военный большегруз, перевозивший 2 автомобиля "УРАЛ" столкнулся с легковым автомобилем. Погибли два пассажира легковушки еще один пострадал", - сказал источник.

Саратовское УГИБДД уточнило, что ДТП произошло около 21:30 в Саратовском районе. Столкнулись фура "Volvo" с полуприцепом и легковой автомобиль Honda Accord, произошло возгорание автомашин. "В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки, пассажир - девочка 10 лет - госпитализирована", - говорится в сообщении УГИБДД.