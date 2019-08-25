Люди погибли при столкновении военного грузовика с автомобилем под Саратовом

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Военный грузовик столкнулся с легковым автомобилем под Саратовом, есть погибшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Авария произошла на федеральной трассе Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград. Военный большегруз перевозил два автомобиля "Урал" и столкнулся с легковым автомобилем. Два пассажира легкового автомобиля погибли, еще один пострадал.

В свою очередь саратовское УГИБДД сообщило, что ДТП произошло около 21:30 в Саратовском районе. Столкнулись фура Volvo с полуприцепом и легковой автомобиль Honda Accord. Обе машины загорелись. В результате погибли водитель и пассажир Honda, еще один пассажир, девочка десяти лет, госпитализирована.