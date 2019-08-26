Космонавт Скворцов поставил рекорд по перестыковке корабля "Союз"

На следующий день к МКС попытаются пристыковать корабль с человекоподобным роботом

Внеплановая перестыковка корабля "Союз МС-13" на другой модуль МКС Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российский космонавт Александр Скворцов, выполнявший в ручном режиме перестыковку корабля "Союз МС-13" с одного модуля МКС на другой, использовал минимально возможное количество топлива, сообщил журналистам руководитель полета российского сегмента Международной космической станции Владимир Соловьев журналистам.

Он отметил, что примерно в 07:30 по московскому времени на корабле "Союз МС-14" с роботом FEDOR будет проведен двухимпульсный маневр с целью выстраивания оптимальной траектории полёта при стыковке корабля с МКС, которая намечена на утро вторника.

В понедельник утром экипаж "Союза МС-13", на борту которого находились командир корабля Александр Скворцов и два бортинженера Лука Пармитано и Эндрю Морган, отстыковался от причального модуля "Звезда", а затем в ручном режиме был пристыкован к МИМ2.

Во вторник к модулю "Звезда" должен пристыковаться корабль "Союз МС-14" с человекоподобным роботом FEDOR. До этого, в понедельник, в 08:30 этот корабль также совершит специальный маневр, чтобы во вторник начать вторую попытку стыковки с МКС. Она намечена на 6:12 вторника.

В субботу транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" не смог пристыковаться к МКС. По предварительным данным, причиной неудачи стали проблемы с радиооборудованием, задействованном на ближнем участке приближения корабля к станции во время автоматической стыковки при помощи системы "Курс".

Как сообщил ранее журналистам руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, космонавтам придется заменить часть оборудования на самой станции, оборудование на корабле полностью исправно.

В 08:30 субботы "Союз МС-14" должен был пристыковаться к МКС. Кораблю удалось приблизиться к станции примерно на 100 метров, после чего начались его колебания, что не позволило системе автоматической стыковки "Курс" пристыковать "Союз" к МКС. Сейчас корабль на безопасном расстоянии. Новую попытку стыковки перенесли на резервную дату.

"Союз-ФГ" оснащена устаревшей аналоговой системой управления украинского производства, на "Союзе-2.1а" аналогичная система уже цифровая и сделана в России. Именно эта ракета с 2020 года будет выводить космос российские пилотируемые корабли.

На борту корабля человекоподобный робот FEDOR.