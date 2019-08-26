С детальным поиском неисправностей системы "Курс" на МКС решили повременить

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Специалисты на Земле решили отложить работы по поиску причин неисправности радиооборудования системы автоматической стыковки "Курс" на стыковочном узле модуля МИМ2 Международной космической станции (МКС). Об этом заявил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

"Что касается того, чтобы фотографировать, посмотреть это место, посмотреть, как там разъемы состыкованы, это годится. Что касается того, чтобы "рвать" разъемы и влезать уже в схему, то давайте пока мы это делать не будем, потому что хоть это и совершенно разные направления, но получается такая картина: мы только вчера провели тест в кольце с агрегатным отсеком и убедились, что там все замечательно работает", - сказал Соловьев, переговоры которого с командиром корабля "Союз МС-13" Александром Скворцовым транслируются на сайте НАСА.

"Лезть даже в совершенно сторонние разъемы, но в системе "Курс", как-то я опасаюсь, честно говоря. Давай мы это дело сфотографируем, тут будут еще раз работать над вашими фотографиями, а "рвать" уже будем после стыковки. Состыкуемся с "Союзом", даже может быть кончится эта экспедиция с нашим "Федором", потом найдем спокойное время, еще раз подумаем, что и как сделать", - сказал он.

"Лезть даже в совершенно сторонние разъемы, но в системе "Курс", как-то я опасаюсь, честно говоря. Давай мы это дело сфотографируем, тут будут еще раз работать над вашими фотографиями, а "рвать" уже будем после стыковки. Состыкуемся с "Союзом", даже может быть кончится эта экспедиция с нашим Федором (роботом - ИФ), потом найдем спокойное время, еще раз подумаем, что и как сделать", - сказал он.

Соловьев подчеркнул, что экипажу с помощью специалистов на Земле придется выполнить ремонт радиооборудования системы "Курс" на стыковочном узле модуля МИМ2. При этом он отметил, что прибор, который поможет устранить неисправность, есть в наборе запчастей на МКС.

"Либо, если не подается питание, какую-то вставку делать или еще что-нибудь такое", - сказал Соловьев.

Космонавт Скворцов ответил, что вместе с коллегой Алексеем Овчининым изучил разъемы в шкафу с элементами системы "Курс".

"Я сфотографировал, на первый взгляд контакт никаких проблем не вызывает, все хорошо. Нигде ничего мы не увидели, смотрели вместе с Алексеем, нигде никакого криминала не видно с расстыковки", - сказал Скворцов.

"Мы где-то и думали, что это зарыто более глубоко, но давай это "более глубоко" смотреть уже после того как состыкуемся и проведем эту экспедицию с "Федором". Приводите все в исходное (положение), шкаф закрываете и мне бы очень хотелось, чтобы вы как-то отдохнули, вы с нами уже третью ночь "кувыркаетесь" и не спите", - ответил Соловьев.

В субботу транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" с человекоподобным роботом FEDOR не смог пристыковаться к МКС из-за проблем с усилителем радиосигнала системы автоматической стыковки "Курс" на причальном узле модуля МИМ2 станции. Кораблю удалось приблизиться к станции примерно на 100 метров, после чего начались колебания, не позволившие системе автоматической стыковки "Курс" отработать программу.

Повторная стыковка состоится во вторник, 27 августа, также в автоматическом режиме, однако корабль будет подходить к модулю "Звезда", который в понедельник освободили от корабля "Союз МС-13". Его в ручном режиме пристыковал к МИМ2 Скворцов.