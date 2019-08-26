Поиск

Дело о халатности возбуждено в Саратовской области из-за вспышки лихорадки

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц, повлекшей в Саратовской области вспышку геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС).

Как сообщается на сайте СУ СКР по региону 26 августа, с 2018 года по июль 2019 года некоторые сотрудники органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления не проводили мероприятия по уничтожению грызунов, направленные на профилактику ГЛПС.

Это привело к тому, что значительное число жителей города и области заболели геморрагической лихорадкой, один из них позднее скончался, отмечает СКР.

Дело расследуется по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). Следователи СКР проводят допросы пострадавших и ответственных сотрудников органов власти.

В свою очередь в пресс-службе регионального Минздрава агентству "Интерфакс" сообщили, что по данным на 26 августа в стационарах с подозрением на заболевание находится 171 человек.

"Всего с мая медики лабораторно подтвердили диагноз у 1462 жителей", - сказал собеседник агентства.

В конце мая от лихорадки умерла пациентка одной из клиник города.

Из-за вспышки лихорадки в городе были отменены несколько массовых спортивных и развлекательных мероприятий.

Последний раз вспышка ГЛПС в Саратовской области наблюдалась в 2014 году.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — опасное, природно-очаговое, инфекционное заболевание с поражением мелких кровеносных сосудов, почек, легких и других органов человека. Болезнь вызывается вирусом рода Хантавирус. Заболевание характеризуется лихорадкой, геморрагическим синдромом (кровоизлияниями, кровотечениями), выраженным поражением почек. Единственным источником заражения людей ГЛПС являются мышевидные грызуны (рыжая полевка), у которых инфекция протекает без симптомов.

СКР Саратовская область

Новости по теме

Новости

Путин предложил трех кандидатов в главы Ингушетии

Глава правительства Ингушетии объявил об отставке

Глава правительства Ингушетии объявил об отставке
Дело Михаила Абызова

У экс-министра Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей

Кремль отверг вероятность провокации в инициативе Трампа пригласить РФ на G7

Кремль отверг вероятность провокации в инициативе Трампа пригласить РФ на G7

СПЧ попросит включить фигурантов "дела 27 июля" в проект амнистии к 75-летию Победы

Защита обвиняемого в шпионаже Уилана попросила СИЗО сделать ему операцию

Половина россиян назвали выступления с животными обязательными для цирка

Половина россиян назвали выступления с животными обязательными для цирка

Прокуроры потребовали лишить родительских прав еще одну пару участников протестов

Покрас Лампас готов обсудить корректировку своей работы, вызвавшей протесты верующих

Покрас Лампас готов обсудить корректировку своей работы, вызвавшей протесты верующих

Ан-124 "Руслан" после модернизации станет "российским"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');