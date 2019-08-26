Дело о халатности возбуждено в Саратовской области из-за вспышки лихорадки

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц, повлекшей в Саратовской области вспышку геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС).

Как сообщается на сайте СУ СКР по региону 26 августа, с 2018 года по июль 2019 года некоторые сотрудники органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления не проводили мероприятия по уничтожению грызунов, направленные на профилактику ГЛПС.

Это привело к тому, что значительное число жителей города и области заболели геморрагической лихорадкой, один из них позднее скончался, отмечает СКР.

Дело расследуется по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). Следователи СКР проводят допросы пострадавших и ответственных сотрудников органов власти.

В свою очередь в пресс-службе регионального Минздрава агентству "Интерфакс" сообщили, что по данным на 26 августа в стационарах с подозрением на заболевание находится 171 человек.

"Всего с мая медики лабораторно подтвердили диагноз у 1462 жителей", - сказал собеседник агентства.

В конце мая от лихорадки умерла пациентка одной из клиник города.

Из-за вспышки лихорадки в городе были отменены несколько массовых спортивных и развлекательных мероприятий.

Последний раз вспышка ГЛПС в Саратовской области наблюдалась в 2014 году.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — опасное, природно-очаговое, инфекционное заболевание с поражением мелких кровеносных сосудов, почек, легких и других органов человека. Болезнь вызывается вирусом рода Хантавирус. Заболевание характеризуется лихорадкой, геморрагическим синдромом (кровоизлияниями, кровотечениями), выраженным поражением почек. Единственным источником заражения людей ГЛПС являются мышевидные грызуны (рыжая полевка), у которых инфекция протекает без симптомов.