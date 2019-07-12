850 человек заболели геморрагической лихорадкой в Саратовской области

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Диагноз "геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)" подтвердился почти у 850 жителей Саратовской области, сообщили "Интерфаксу" в региональном Минздраве.

"В настоящее время в больницах остается 162 человека с подозрением на лихорадку. В целом с мая диагноз лабораторно подтвердился у 848 жителей области", - сказал собеседник агентства.

От лихорадки умерла одна пациентка. Это первый смертельный случай в этом году от ГЛПС в регионе.

В связи с резкой вспышкой заболевания было решено отменить первую смену в оздоровительных лагерях на Кумысной поляне Саратова.

Последнее резкое увеличение заболевших ГЛПС в Саратовской области наблюдалось в 2014 году.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - острое природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, геморрагическим синдромом (кровоизлияниями, кровотечениями), а также выраженным поражением почек. Основной распространитель заболевания - рыжая полевка.